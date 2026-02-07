Tras la victoria frente a Cienciano en su debut en el torneo peruano, FBC Melgar buscará concretar una segunda victoria en el Torneo Apertura, cuando enfrente a Sporting Cristal en calidad de visita este domingo.

El partido pactado para las 11:00 horas en el estadio Alberto Gallardo tendrá como árbitro principal a Bruno Pérez, quien estará acompañado en la terna arbitral por Jesús Sánchez como primer asistente, a Stephen Atoche como segundo asistente, a Rudy Méndez como cuarto árbitro, y a Víctor Cori como encargado del VAR.

Los dirigidos por Juan Máximo Reynoso dejaron buenas sensaciones frente a Cienciano la semana pasada, pero tendrán a un cuadro celeste que buscará su primer triunfo, luego de igualar a un gol contra Deportivo Garcilaso en Cusco.

El plantel arequipeño arribó esta mañana a Lima, desde donde el capitán Bernardo Cuesta manifestó que espera regalarle un triunfo a la hinchada dominó que viajó a la capital para alentar al equipo.

En sus últimos 5 enfrentamientos en la capital, el elenco rojinegro obtuvo 2 victorias, 1 empate y perdió en 2 ocasiones, lo que habla de un buen desempeño en calidad de visita.

El posible once inicial de mañana sería Jorge Cabezudo, Matías Zegarra, Jesús Alcántar, Alec Deneumostier, Matías Lazo, Walter Tandazo, Horacio Orzán, Cristian Bordacahar, Jhonny Vidales, Javier Salas y Bernardo Cuesta.