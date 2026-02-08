Bajo una intensa lluvia y con el campo convertido en barro, se disputó la primera fecha de la Copa Perú en el distrito de Mariano Melgar, jornada en la que jugaron cinco partidos en el estadio Campo Revolución Peruana.

A pesar de las condiciones poco favorables, los encuentros generaron expectativa entre los aficionados. De esta manera, es otra liga que empieza con el verdadero fútbol macho.

ENCUENTROS SORPRESA

En el compromiso más abultado de la fecha, Defensor Arica goleó 8-2 a Sport Olímpico Jr., demostrando contundencia ofensiva desde los primeros minutos del partido. Con este resultado, Arica sumó sus primeros tres puntos y busca ese cupo para ascender a la Liga 2 del 2027.

Para el segundo encuentro de la tarde, El Madrigal empató 1-1 con San Pablo Fútbol Club. El gol de Madrigal fue convertido por Percy Huanqui, mientras que René Coaquira marcó para el conjunto de San Pablo.

Por su parte, CDF Yeshua se impuso con claridad 4-0 a San Pablo Junior FC, con anotaciones de Eder Arias, Jesus Sara (2) y Samuel Sara (2).

CDF Yeshua en la Copa Perú de Mariano Melgar. Foto: V. Medina.

Asimismo, CSD Cruzeiro derrotó 3-0 a Escuela Pibes de Mariano Melgar, con goles de Diego Maldonado y Maycol Huanqui (2).

Conjunto de CSD Cruzeiro en la Copa Perú de Mariano Melgar. Foto: V. Medina.

La jornada se cerró con la victoria de FBC La Pepa, que venció 4-0 a CD Atlético Maracaná, con tantos de Yeison Tejada (2), Addenly Núñez y Marco Chambi. (V. Medina).

FBC La Pepa en la Copa Perú de Mariano Melgar. Foto: V. Medina.