Los corredores de montaña peruanos José Manuel Quispe y Rosalía Zegarra inician su temporada de competencias internacionales en las exigentes pruebas de la Copa del Mundo de Skyrunning, el circuito de competencias de carreras de montaña más importante.

Integrantes del equipo CIVA Endurance Club buscan el primer lugar en su respectiva categoría.

En ese sentido, el atleta arequipeño de 38 años viene de una gran temporada 2025, donde logró ocupar el 7.º lugar del ranking general del Merrell Skyrunner World Series y competir en 7 carreras en todo el mundo.

En este torneo luchará por volver a la final de este circuito que tiene como primera parada la carrera 4 Refugios NonStop – Skyrunning. Se trata de una carrera de 40 km que se disputará el 22 de marzo en San Carlos de Bariloche, Argentina, y cuenta con 3.350 m de desnivel positivo acumulado y es catalogada como una de mayor dificultad técnica de Sudamérica.

Entre algunos resultados, José Manuel Quispe quedó en segundo lugar en Andes Mountain Skyrace (34k), Chile; 3er lugar en Corendon Tahtali Run to Sky (27K), Turquía; 9no lugar en Monte Zerbion Skyrace (22k), Italia; 3er lugar en Ibarra Sky Race (22k), Ecuador; etc.

CAJAMARCA

Por otro lado, Rosalía, oriunda de Cajamarca, buscará seguir consolidando su nombre como corredora de montaña a nivel internacional, y es que el año pasado terminó en el puesto 14 del ranking general del Skyrunner World Series 2025.

Al igual que José Manuel, su primer reto de la temporada será la carrera 4 Refugios NonStop – Skyrunning de Argentina este 22 de marzo.

Otros atletas participantes serán Lucy Mejía, Mariana Hammond, Emerson Trujillo, Huber Huamán, Lutgardo y Fernando Huamani, quienes prometen dar pelea.