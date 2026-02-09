Tras la victoria del FBC Melgar de 2-1 frente a Sporting Cristal, el administrador del cuadro rojinegro, Ricardo Betocchi, generó polémica al anunciar que ningún jugador brindará declaraciones a la prensa hasta que la empresa 1190 Sports cumpla con los pagos pendientes.

Bettocchi confirmó una vez más que la empresa aún no cumple con esta deuda por los derechos de televisión del año 2023. Esta situación no solo afecta a los clubes implicados, sino también a los aficionados.

El directivo fue enfático al remarcar que no ofrecerán entrevistas mientras la situación no sea regularizada. “Mientras no haya pagos, los jugadores no van a declarar. El mérito es de los jugadores y del cuerpo técnico”, enfatizó Bettocchi en El Diez.

Cabe mencionar que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) suscribió un convenio de pago con 1190 Sports sobre la deuda con el cuadro rojinegro, el cual determina que la primera cuota se debería pagar en marzo.

PARTIDO

Con anotaciones de Bernardo Cuesta al minuto 53 y de Cristian Bordacahar en el agónico minuto 97, FBC Melgar superó 2-1 a Sporting Cristal en el estadio Alberto Gallardo de Lima. El conjunto local había logrado el empate momentáneo al minuto 86 gracias al brasileño Felipe Vizeu.

Con este resultado, el cuadro rojinegro se mantiene como líder del Torneo Apertura con seis puntos, producto de las victorias sobre Cienciano (2-0) y Sporting Cristal (2-1). Ambos rivales son considerados directos en la lucha por el título.