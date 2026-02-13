En el marco de las celebraciones por San Valentín, la Asociación de Periodistas Deportivos de Arequipa compartió un emotivo mensaje de unidad y fraternidad entre sus asociados.

La presidenta de la institución, Marcia Margot Zea Ramirez, acompañada del vicepresidente Benjamín Garcia Suclla; el director secretario, César Ballón Arias; director fiscal, Alberto Leopoldo Acosta Salas; directora de economía, Miriam Raquel Ortiz Sánchez; y director de Deportes, Marcos del Carpio Corrales, encabezó la reunión.

Durante su mensaje por el Día del Amor y la Amistad, la presidenta Marcia Zea expresó que esta fecha es de abrazo y bendiciones.

“Abrazo y bendiciones es la frase, todo el cariño y el amor para que todos estemos bien. En el periodismo deportivo, el Estado y las empresas privadas no apoyan, pero salimos adelante si estamos unidos”, expresó.

La actividad contó con la presencia de los asociados, quienes participaron de un brindis, una chocolatada con panetón y música, con ambiente de amistad y fraternidad.