Los sextetos arequipeños de ICAD de Cayma y Taybor de Paucarpata se consagraron campeones del torneo de voleibol “Toto Sholl 2026″, en las categorías Sub-13 y Sub-15, respectivamente, en una jornada deportiva que reunió a destacados equipos del Perú.

El campeonato se realizó en la cancha sintética de la Primera Playa de la ciudad de Mollendo, en la provincia de Islay, el mismo que fue organizado por la Escuela del Club Real Mollendo, dirigido por los profesores Mario Rojas y Juan Valdez y con el apoyo del alcalde provincial de Islay Richard Cruz.

CAMPEONAS DE ALTURA

Respecto a la categoría Sub-13 , el equipo de ICAD logró el título tras imponerse por 2 sets a 0 a Semillitas de Puno (subcampeón), en los parciales 20-16 y 20-18, demostrando superioridad y buen nivel técnico.

Mientras que el tercer lugar fue para Real Mollendo, equipo local que venció a Fundación Taybor por 2 a 0, en los parciales de 20-18 y 20-17.

Por su parte, en la categoría Sub-15 , Taybor se quedó con el campeonato luego de derrotar 2 a 0 al sexteto de ICAD (subcampeón) en un disputado encuentro en los parciales 20-18 y 21-20. El tercer puesto fue obtenido por Real Mollendo que se impuso por 2 sets a 0 ante Semillitas, en los parciales de 20-15 y 20-18.

Al término de la competencia se realizó la ceremonia de premiación, donde se entregaron trofeos y medallas a los equipos que ocuparon los primeros lugares, destacando el talento y el crecimiento del vóley en Arequipa.

Club Semillitas de Puno quedó como subcampeón en Sub-13 en el torneo "Copa Toto Sholl 2026". Foto: GEC.

Fundación Taybor es campeón en Sub-15 en el torneo “Copa Toto Sholl 2026”. Foto: GEC.

Club Real Mollendo peleó en el torneo "Copa Toto Sholl 2026". Foto: GEC.