La Liga Provincial de Fútbol de Arequipa (Liprofa) obtuvo una autorización provisional para el desarrollo de la Copa Perú, en sus diversas etapas, en los estadios Melgar y Umacollo, que actualmente no cuentan con el certificado ITSE (Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones) vigente.

En una reunión celebrada el viernes entre las autoridades de la Municipalidad Provincial de Arequipa encabezada por el alcalde Víctor Hugo Rivera, junto con el presidente de la Liprofa, Raúl Murillo, acompañado de su junta directiva, y representantes del Consejo Regional del Deporte (CRD) Arequipa se llegó a un acuerdo para el uso de las instalaciones deportivas para las etapas distrital, provincial y departamental.

Este permiso se consiguió también con la anuencia del presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD), Sergio Ludueña, quien se comprometió, a través del CRD Arequipa, a coordinar el levantamiento de observaciones para tener el visto bueno definitivo.

De por medio, se pudo conocer que Sergio Ludueña mostró su predisposición para la transferencia de una partida presupuestal para la mejora urgente de las tribunas y cabinas del estadio Melgar.

PROBLEMA

Además de la falta de mantenimiento y mejores condiciones, uno de los mayores inconvenientes para que el estadio Melgar obtenga el certificado ITSE es el tema de seguridad, dado que la explanada del coloso deportivo se encuentra ocupada por un inquilino precario que se resiste a dejar las instalaciones, usadas para ferias navideñas, escolares y otros.

Este problema llevó al IPD a judicializar el asunto, consiguiendo en primera instancia una victoria; sin embargo, se presentó un recurso de casación que en los próximos meses será resuelto y podría, después de varios años, dejar libre la explanada del coloso del barrio IV Centenario que hasta hace más de 10 años recibía partidos del torneo profesional peruano e incluso de categoría internacional.