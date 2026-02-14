Este domingo 15 de febrero FBC Melgar recibirá al Club Deportivo Moquegua en el estadio Unsa a partir de las 18:30 horas por la fecha 3 del Torneo Apertura. Para este encuentro el cuadro arequipeño no contará con 3 futbolistas.

Pablo Zegarra, asistente técnico de Melgar, fue quien presidió la conferencia previa al partido, donde el principal ausente fue Juan Máximo Reynoso, quien minutos antes se retiró del estadio de la Unsa al término del entrenamiento rojinegro.

En esta conferencia, Zegarra indicó que Nicolás Quagliata aún no está disponible debido a una lesión, además de la baja de Nicolás Figueroa. Junto a ellos, Matías Zegarra tampoco participará del partido debido a su expulsión frente a Sporting Cristal en la fecha pasada.

Sobre el reemplazo de Zegarra en este encuentro contra CD Moquegua, el asistente técnico del Dominó no se aventuró a dar el nombre del futbolista que lo reemplazará por la banda izquierda.

De otro lado, frente a la posibilidad de una nueva incorporación para la presente temporada, Zegarra precisó que es una opción que se evalúa en la interna del club.

Para finalizar la conferencia, Pablo Zegarra extendió la invitación a la hinchada y familia arequipeña para alentar este domingo en las tribunas del estadio, reconociendo el esfuerzo hecho por la hinchada rojinegra que se hizo presente en el Alberto Gallardo en la última victoria de visita.