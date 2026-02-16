Bernardo Cuesta coronó una noche mágica para la historia del club Melgar. Se convirtió en el máximo goleador con la camiseta rojinegra al sumar 198 anotaciones y con 214 goles se encuentra entre los 10 goleadores argentinos en vigencia en el mundo.

Cuesta anotó dos goles (63′ y 87′) en la goleada de FBC Melgar 4-0 sobre FC Moquegua, partido de la tercera fecha del Torneo Apertura. Sin embargo, Pablo Erustes (44′) de cabeza y Jhonny Vidales (49′) de penal adelantaron en el primer tiempo para el equipo rojinegro.

Cuesta perdió un tiro de los 12 pasos al minuto 36 y después le anularon un gol. Melgar tuvo la oportunidad de ampliar la ventaja pero el balón se estrelló en el palo del arquero Carlos Grados.

Como es costumbre en Juan Reynoso, no repitió el equipo del anterior encuentro con Cristal. Esta vez ingresó Jorge Cabezudo en el arco en lugar de Carlos Cáceda.

Con esta victoria, Melgar se ubica en el primer lugar de la tabla de posiciones del Apertura con nueve puntos, tras sumar tres victorias. En cambio, el equipo de Moquegua continúa en el fondo de la tabla con cero unidades.

FC Comerciantes será el rival de la cuarta fecha, a jugarse el sábado 21 a las 13:00 horas en el estadio Héroes de San Román. Mientras tanto, FC Moquegua recibirá el 23 de febrero a Deportivo Garcilaso.

FBC Melgar 4-0 a CD Moquegua, válido por la tercera fecha del torneo Apertura de la Liga 1. (Foto: Omar Cruz/@photo.gec)

