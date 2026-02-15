La selección de Paucarpata se convirtió en la primera finalista del Torneo Interdistrital de Vóley Damas U-13, luego de imponerse por 2-1 al representativo de José Luis Bustamante y Rivero en un disputado encuentro que se definió en tres sets.

El compromiso en el coliseo Miguel Grau de Paucarpata, ante una regular cantidad de espectadores que alentaron de principio a fin. Ambos sextetos demostraron entrega y determinación, protagonizando un duelo parejo y de constantes cambios en el marcador.

El primer parcial favoreció a José Luis Bustamante y Rivero por 25-23, gracias a su efectividad en el ataque y a una sólida defensa. Sin embargo, Paucarpata supo reorganizar sus líneas y ajustar su recepción para revertir la situación adversa.

En el segundo set, el cuadro local mostró mayor contundencia y se impuso por 25-17, forzando un tercer y definitivo juego. En el tie break, Paucarpata mantuvo el control y cerró el partido con un claro 15-09, sellando así su clasificación a la gran final del torneo.

OTROS

Por su parte, Miraflores aseguró su presencia en la instancia decisiva tras derrotar por 2-0 a Yanahuara, con parciales de 25-14 y 25-12. El conjunto miraflorino evidenció superioridad en ambos sets.

Miraflores en torneo interdistrital de vóley damas en Arequipa. Foto: GEC.

La final entre Paucarpata y Miraflores se disputará este 16 de febrero, en horas de la tarde, nuevamente en el coliseo Miguel Grau. En el duelo preliminar, José Luis Bustamante y Yanahuara se enfrentarán por la medalla de bronce.

En el torneo participaron ocho ligas distritales de la provincia de Arequipa; tras siete fechas de competencia, los cuatro mejores equipos avanzaron a las semifinales.