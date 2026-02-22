Sportivo Huracán quiere lavarse la cara de la temporada 2025 y con sus flamantes refuerzos promete arrasar en la Primera División de la Liga Distrital de Fútbol del Cercado, en la cual debutó goleando por 4 a 0 al recién ascendido Arequipa FBC.

La primera fecha se trasladó al estadio Juan Velasco Alvarado de Jacobo Hunter, debido a una descoordinación desde el Instituto Peruano del Deporte (IPD) para autorizar el uso del estadio Melgar.

El partido comenzó con una tenue garúa sobre un descuidado gramado de juego, producto de las lluvias presentadas en la ciudad. Huracán se encontró frente a un guardameta que apuntaba a figura, tras rechazar hasta 3 tiros directos, pero la portería cayó a la media hora con gol de Juan Carlos Abril. Miguel Yaguno aumentó antes del fin de la primera mitad.

Para la segunda mitad, el equipo pampillano encontró el tercer tanto, mediante un penal ejecutado por Julio Monroy. A poco del final, Ángel Cornejo marcó el mejor gol de la fecha para sentenciar el partido.

La jornada inició con Adepa La Esperanza ganando 2 a 1 a Cantolao, FBC Piérola venció 2 a 1 a White Star, Tiznados goleó 5 a 0 a Temperley.

En el partido final, el vigente campeón distrital, FBC Aurora, cayó por la mínima diferencia ante Atlético Universidad.

FBC Aurora inicia con una derrota en la Copa Perú, etapa distrital Arequipa. (Foto: Álvaro Figueroa/@photo.gec)

Adepa La Esperanza debuta con triunfo en la Copa Perú, etapa distrital Arequipa. (Foto: Álvaro Figueroa/@photo.gec)