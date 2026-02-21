Hasta la mañana de este sábado, al menos 4 ligas distritales de fútbol comunicaron la suspensión de sus fechas programadas para este fin de semana, debido a las lluvias que se presentaron esta semana con mayor fuerza en la ciudad de Arequipa.

Las dos primeras en comunicar la suspensión fueron las ligas de Cayma y Alto Selva Alegre; horas después hicieron lo propio las ligas de Cerro Colorado y Yura.

En el caso de Cayma, se debía jugar la primera fecha, luego de que esta fuera suspendida el pasado fin de semana. Al igual que en aquella ocasión, aún no se cuenta con las autorizaciones para el uso de escenarios deportivos de Cayma.

Por su parte, en Alto Selva Alegre comunicaron la suspensión de los entrenamientos en la semana debido a que la comuna distrital mantiene cerrados los campos deportivos Temático A.S.A., Roosevelt, Apurímac, Campeones del 81 y auxiliares, debido al deterioro de los mismos. En esta liga se debía tramitar la segunda fecha.

Respecto a Cerro Colorado, se suspendió la tercera fecha que debía jugarse este domingo; la razón es por el factor climático.

En el caso de Yura, se informó de una afectación en la infraestructura del estadio Ciudad de Dios, presentándose derrumbe de muros, ingreso de agua al campo, daños a los ingresos, entre otros, suspendiendo así la tercera fecha.

En contraste, esta mañana se inició la Primera División de la Liga Distrital de Fútbol de Arequipa, en el estadio Juan Velasco Alvarado, en Jacobo Hunter, pese a que se anunció que se contaba con los permisos para el uso del estadio Melgar.