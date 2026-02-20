Dos intensos partidos se desarrollaron en el Coliseo Arequipa, donde Porvenir Boys y Deportivo 14 vencieron en sus respectivos encuentros en la categoría Mayores Damas del torneo Akira Kato.

Para el primer partido de la Serie A, Porvenir Boys se adjudicó la victoria por walk over ante Verona S., luego que su rival no se presentara en condiciones reglamentarias, registrándose parciales 25-0; 25-0; 25-0.

En el segundo partido, Deportivo 14 consiguió un sólido triunfo por 3 sets a 0 frente al sexteto de Santa Úrsula. Los parciales fueron 27-25; 25-22; 25-21.

Los encuentros son organizados por la Liga Provincial de Voleibol de Arequipa. Mientras que en la serie B, pelean por el título los equipos de Tigresas, Deport Más, Fire Fénix y Dark Fénix.