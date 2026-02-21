El FBC Melgar perdió el invicto y el liderato tras caer 3-1 ante FC Cajamarca en el estadio Héroes de San Ramón, por la cuarta fecha del torneo.

El equipo dirigido por Juan Reynoso se adelantó en el marcador con un gol del defensor Alec Deneumostier al minuto 44, cerrando un primer tiempo favorable para el cuadro rojinegro.

Sin embargo, en la segunda mitad apareció la figura de la tarde: Hernán Barcos.

PIRATA

Barcos ingresó al minuto 57 y fue determinante. Al minuto 77 remató de izquierda para el empate. Al minuto 88 apareció nuevamente para voltear el partido. Sin embargo, al minuto 92 sentenció el 3-1 en tiempo de descuento, venciendo a Carlos Cáceda.

Con su triplete, el delantero argentino remontó el marcador y silenció al conjunto arequipeño.

Barcos de FC Cajamarca marcó el 3-1 ante FBC Melgar. Foto: Mr. Peet.

FBC Melgar cayó 1-3 ante FC Cajamarca, en la Liga 1. Foto: FBC Melgar.

Melgar se queda con 9 puntos, bajando al segundo lugar. Cajamarca suma 5 unidades y escala al séptimo puesto.

Melgar enfrentará a Los Chankas el viernes 27 de febrero a las 17:45 en el estadio Monumental de la UNSA. Cajamarca visitará a Universitario de Deportes el domingo 1 de febrero a las 18:00 horas.