La selección de Miraflores (Arequipa) no dudó un segundo en conseguir su objetivo y llegar hasta la final. Bajo este mandato, pudo vencer por 2 sets a 1 al sexteto de Surco, en el XVIII Campeonato Nacional de Vóleibol categoría U15 Damas.

En estas semifinales, las guerreras arequipeñas de la net alta empezaron cayendo por 18-25, pero con garra y esmero alcanzaron a voltear el puntaje, pues en el segundo y tercero obtuvieron la victoria por 25-21 y 15-13.

Con estos resultados, las dirigidas por Edwin Calisaya jugarán la final ante Pucallpa este viernes 27 de febrero desde las 13 horas en el coliseo Arequipa.

Este evento deportivo empezó el pasado 23 de febrero y desde la fecha, las arequipeñas cumplieron y defendieron la casa.

El torneo contó con la participación de 10 selecciones; cada una de ellas recorrió un largo camino hacia estas instancias.