El director técnico del FBC Melgar, Juan Reynoso, confirmó la llegada de un nuevo refuerzo para la zona defensiva de cara al Torneo Apertura de la Liga 1. Si bien los dos últimos encuentros no fueron favorables para el Dominó, esperan recuperarse rápidamente para pelear por el título.

“Sí, sí, ya está casi cerrado lo del refuerzo atrás, más lo de Jefferson (Cáceres), que ya ustedes lo conocen”, afirmó Reynoso en conferencia de prensa, postpartido con Los Chankas.

Dejó entrever que el equipo sumará alternativas importantes para fortalecer la última línea, considerando los refuerzos ya integrados.

Por otro lado, pensando en el reto internacional, Reynoso fue claro respecto al desafío que implica competir en altura y la exigencia que hoy representa el equipo arequipeño

Sostuvo que jugar en Melgar implica algo más de lo que significaba jugar hace 12 o 13 años. “Ese tema no nos asusta, particularmente a quien habla y a los chicos. Sabemos cuál es el camino y estamos comprometidos con ese proceso”, indicó.

Asimismo, tras la derrota de 1-2 ante Los Chankas, el técnico destacó la mentalidad del plantel para sobreponerse y responder en un escenario de alta exigencia, subrayando que el grupo tiene bien claras sus metas y la forma de afrontarlo.