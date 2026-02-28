FBC Melgar cayó 1-2 con Chankas CYC y pierde terreno en el Torneo Apertura; el partido de la quinta fecha se jugó en el estadio Monumental de la UNSA.

El primer gol del encuentro fue por obra del juvenil Matías Zegarra, cuando el reloj marcaba minuto 38. Un fuerte remate de izquierda sorprendió al arquero Hairo Camacho.

Lautaro Guzmán vio la cartulina roja al minuto 25; el árbitro Kevin Ortega consultó con el VAR una agresión que a primera impresión no observó.

Con un futbolista menos, se hizo más complicada la tarea de los rojinegros en sacar adelante el resultado. Juan Reynoso quiso cerrar el partido con el ingreso de Jesús Alcántar; la idea era reforzar la defensa.

Sin embargo, pese a tener un hombre menos, Bernardo Cuesta estrelló un balón en el parante, que hubiese significado el gol de tranquilidad y los tres puntos en casa.

Juan Ospina (60′) de Chankas se fue expulsado cuando se encontraba en la banca de suplentes. No obstante, Abdiel Ayarza (84′) silenció el coloso agustino con el gol del empate.

El marcador parecía quedar ahí, pero Ayarza (90+2′) colocó el gol de la sentencia.

Matías Zegarra en FBC Melgar 1-2 Chankas CYC. (Foto: Omar Cruz/@photo.gec)

Melgar llegó a 9 puntos y Chankas CYC sumó 11. El equipo rojinegro jugará en la sexta fecha con Alianza Lima, programado para el lunes 9 de marzo a las 20:30 horas en el estadio Matute de Lima. Mientras tanto, Chankas hará de local ante Universitario, encuentro a jugarse el domingo 8 de marzo a las 15:30 horas.

Previamente, Melgar enfrentará el jueves 5 de marzo a las 19:30 horas a Cienciano, por la primera ronda de clasificación de la Copa Sudamericana. Partido único se jugará en Cusco.