La sonrisa de un niño con los dientes cariados puede resultar gracioso, hasta enternecer en algunos casos, pero, ¡cuidado! Las lesiones en los dientes de los menores no deben ser ignoradas ni esperar a que las piezas dentales en mal estado se caigan naturalmente y sean reemplazados por los nuevos, pues provocan un impacto negativo en el estado físico y mental de los pequeños, perjudicando su rendimiento escolar.

¿Qué relación puede tener una mala higiene bucal con los estudios? La doctora Jackeline Llerena Nuñez, jefe del departamento de Odontoestomatología del hospital Honorio Delgado Espinoza, explicó que si las caries provoca un intenso dolor en los adultos, los niños lo sufren mucho más, afectando su estado emocional, mental y limitando su dinamismo.

“Cuanta más actividad tenga el menor, el flujo sanguíneo aumenta y si hay una lesión cariosa se produce dolor. “No rinde en el colegio, no juega y se limita, no come porque hay dolor intenso, entonces hay un decaimiento en el rendimiento físico y mental y eso afecta mucho a los niños”, dijo la especialista.

En caso de que se presente una mínima lesión en los dientes, recomendó a los padres acudir al especialista para que sea curada y no esperar a que la pieza dental se caiga sola o pedir al odontólogo que la retire porque, en ambos casos, puede ocasionar que los problemas sigan a futuro.

LOS PROBLEMAS

La infección de una caries puede penetrar hasta el hueso y además de provocar una inflamación que será notoria en el rostro, sin duda alguna afectar al diente nuevo que brotará debilitado y es posible que nuevamente tenga la misma complicación, retirar las piezas dentales a temprana edad ocasionará el desplazamiento de las otras provocando que los nuevos dientes salgan chuecos o superpuestos.

