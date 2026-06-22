Corte del servicio de agua en Arequipa afectará a miles de usuarios de 8 distritos (Foto: Nelly Hancco/@photo.gec)
Corte del servicio de agua en Arequipa afectará a miles de usuarios de 8 distritos (Foto: Nelly Hancco/@photo.gec)

Miles de usuarios de ocho distritos de Arequipa se quedarán sin servicio de agua potable este martes 23 de junio debido a un corte programado por Sedapar, que realizará trabajos de limpieza y desinfección en el reservorio Miguel de la Cuba Ibarra.

La suspensión del servicio comenzará a las 6:00 de la mañana y se extenderá hasta las 11:30 de la noche, por lo que la empresa recomendó a la población, instituciones públicas y privadas, empresas y más, tomar las previsiones necesarias para afrontar la restricción.

Los usuarios que serán afectados son de los distritos de Alto Selva Alegre, Cayma, Cerro Colorado, José Luis Bustamante y Rivero, Mariano Melgar, Miraflores, Paucarpata y Yura.

Corte del servicio de agua potable en el distrito de Alto Selva Alegre, según el comunicado de Sedapar
Corte del servicio de agua potable en el distrito de Alto Selva Alegre, según el comunicado de Sedapar

Ante esta interrupción, Sedapar exhortó a los usuarios a almacenar agua con anticipación y hacer un uso responsable del recurso durante la jornada, de acuerdo con las necesidades de cada familia, a fin de evitar inconvenientes mientras duren las labores de mantenimiento y la reposición progresiva.

Según Sedapar, estos trabajos forman parte de las acciones de mantenimiento de la infraestructura hídrica para garantizar la calidad del agua potable que se distribuye a la población.

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