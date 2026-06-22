Miles de usuarios de ocho distritos de Arequipa se quedarán sin servicio de agua potable este martes 23 de junio debido a un corte programado por Sedapar, que realizará trabajos de limpieza y desinfección en el reservorio Miguel de la Cuba Ibarra.

La suspensión del servicio comenzará a las 6:00 de la mañana y se extenderá hasta las 11:30 de la noche, por lo que la empresa recomendó a la población, instituciones públicas y privadas, empresas y más, tomar las previsiones necesarias para afrontar la restricción.

Los usuarios que serán afectados son de los distritos de Alto Selva Alegre, Cayma, Cerro Colorado, José Luis Bustamante y Rivero, Mariano Melgar, Miraflores, Paucarpata y Yura.

Corte del servicio de agua potable en el distrito de Alto Selva Alegre, según el comunicado de Sedapar

Ante esta interrupción, Sedapar exhortó a los usuarios a almacenar agua con anticipación y hacer un uso responsable del recurso durante la jornada, de acuerdo con las necesidades de cada familia, a fin de evitar inconvenientes mientras duren las labores de mantenimiento y la reposición progresiva.

Según Sedapar, estos trabajos forman parte de las acciones de mantenimiento de la infraestructura hídrica para garantizar la calidad del agua potable que se distribuye a la población.