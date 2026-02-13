Este 15 de febrero, durante las festividades de carnaval, se suspenderá el servicio de energía eléctrica en algunos sectores de los distritos de Cerro Colorado y Cayma, según la empresa Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (SEAL).

La interrupción del suministro está programada desde las 6:30 hasta las 14:30 horas y obedece a trabajos de mejora y mantenimiento en subestaciones eléctricas, para mejorar la continuidad del servicio.

La empresa recomendó a los vecinos adoptar las medidas de prevención necesarias, como desconectar artefactos eléctricos y organizar con anticipación sus actividades, a fin de evitar inconvenientes en las 8 horas del corte.

Las zonas donde se harán los trabajaos en Cayma son: 1 de Junio Zona A y B, 11 de Mayo,Av. Chachani, Acequia Alta, Alto Cayma III, Dean Valdivia, Bosque de Ghetzamani, Charcani Chapi Chico, Ciudad de los Pioneros, Dean Valdivia hasta el sector 13, , Don Francisco, El Nazarenos Zona A y B.

Asociaciones donde no habrá servicio eléctrico este domingo (Foto: Seal)

También están otras zonas como Mujeres con Esperanza, Francisco Bolognesi, Fundo Cabrerías, José Abelardo Quiñones, II Etapa, José Olaya, Juan Velasco Alvarado, La Tomilla zona C, Mariano Melgar, San Miguel, Sol de Oro, Upis 19 de Enero, Virgen de Chapi zona A, entre otros.

En el distrito de Cerro Colorado la afectación será en el Asentamiento Humano Cupa José María Arguedas, Pedro P. Díaz, Flora Tristán, Los Ángeles del Sur zona A y B, Alipio Ponce Vásquez, Amazonas A y B, Andrés Avelino Cáceres, Asoc. Los Pirotécnicos, Augusto Chávez Bedoya, Carlos Bacaflor, Francisco García Calderón, sector 1-3-4, La Fortaleza Chachani, La Tierra Prometida El Edén, entre otros.

