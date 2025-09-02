Con la finalidad de mejorar la crianza de ganado en Arequipa, se está organizando para este 3 y 4 de setiembre el “I Curso Integral de Ganadería: Actualidad y nuevas alternativas promisorias en ganadería para la Irrigación Majes”.

La organización recae en el Gobierno Regional de Arequipa, además de contar con el apoyo del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), Universidad Católica de Santa María (UCSM) y el Centro de Acopio Lechero (CAL) Señor de los Milagros.

El objetivo del curso es promover y difundir la crianza de nuevas razas de ganado vacuno y caprino como una alternativa de negocio rentable y está dirigido a profesionales, estudiantes, técnicos y productores pecuarios de toda la región Arequipa. La entrega de certificados es gratuita.

“Los participantes podrán aprender nuevas técnicas de manejo del ganado, además de la implementación de tecnología moderna en su crianza”, explicó el responsable de Investigación Pecuaria del PEIMS – Autodema, Juan Valencia Obando.

Entre los temas abordados estará la Importancia del análisis de los factores climáticos y estrés calórico en la ganadería, evaluación nutricional de forrajes en la ganadería en la región Arequipa, Mejoramiento genético para incrementar los sólidos en leche, Formulación de raciones para ganado vacuno y caprino, entre otros de importancia para el manejo del ganado.