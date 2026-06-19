Declaran feriado en Caylloma por aniversario provincial

Los trabajadores del sector público y privado de la provincia de Caylloma tendrán un día no laborable este lunes 22 de junio, en el marco de las celebraciones por el 201 aniversario de creación política de la provincia, que se conmemora el 21 de junio.

La medida fue oficializada a través del Decreto de Alcaldía N.° 006-2026-A-MPC-CHIVAY, emitido por la Municipalidad Provincial de Caylloma, luego de que la oficina de asesoría legal de la comuna determinó la viabilidad de declarar la fecha como no laborable dentro de toda la jurisdicción provincial.

La disposición es válida para los distritos de la provincia y forma parte de las actividades programadas por la celebración de una de las fechas más importantes para Caylloma, considerada de especial relevancia histórica, cultural y cívica.

Además, el decreto establece el embanderamiento obligatorio de viviendas, instituciones públicas y privadas, establecimientos comerciales y demás predios ubicados en el distrito de Chivay, capital provincial. La obligación rige desde el 19 hasta el 30 de junio.

Las actividades centrales se desarrollarán el domingo 21 de junio. El programa contempla una misa Te Deum a las 8:00 horas, seguida por el tradicional paseo de la bandera, el izamiento del Pabellón Nacional y de la bandera de Caylloma. Posteriormente se realizará la sesión solemne por el aniversario provincial.

La jornada continuará con el desfile cívico institucional y concluirá con un almuerzo de confraternidad que reunirá a autoridades, representantes de instituciones y población local.