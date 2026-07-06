Declaran inadmisible la lista del PPC para las elecciones provinciales de Arequipa

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Arequipa declaró inadmisible la solicitud de inscripción de la lista de candidatos del Partido Popular Cristiano (PPC) para la Municipalidad Provincial de Arequipa. La organización política tendrá un plazo de dos días calendario para subsanar las inconsistencias; de no hacerlo, su lista podría ser declarada improcedente y quedar fuera de las elecciones municipales.

Uno de los principales cuestionamientos recae sobre la candidatura a regidor de Luis Fernando Morales Sánchez, declarada improcedente debido a que mantenía una afiliación vigente al partido Alianza para el Progreso después del plazo legal para renunciar a una organización política. En consecuencia, el PPC deberá reemplazar al candidato si desea mantener completa su lista.

INCUMPLIMIENTOS

La resolución también advierte incumplimientos en la cuota de comunidades campesinas y nativas. Las candidatas Lourdes Álvarez Tola y Margarita Mendoza presentaron declaraciones juradas con información incompleta, al omitir datos como el lugar y fecha de suscripción o el nombre de la comunidad a la que pertenecen, requisitos exigidos por la normativa electoral.

El candidato a la alcaldía, Jorge Luis Reyes Luján Martínez, presentó su declaración jurada de hoja de vida sin consignar el lugar y la fecha de suscripción.

Asimismo, el JEE observó que el acta de elecciones internas del PPC no consigna los DNI de los representantes electorales del partido. Hay también observaciones a candidatos a regidores.