La Defensoría del Pueblo desplegará al menos 650 supervisores en la región Arequipa para vigilar el correcto desarrollo de las elecciones y garantizar el respeto de los derechos de los ciudadanos durante la jornada electoral.

La jefa de la oficina defensorial en Arequipa, Andrea Sarayasi, informó que este despliegue forma parte de un plan nacional de supervisión que busca verificar el adecuado funcionamiento de los organismos electorales, como la ONPE y prevenir irregularidades en los locales de votación.

SUPERVISIÓN DESDE LA INSTALACIÓN DE MESAS

Los voluntarios participarán desde las 6:00 horas de la mañana en los locales de votación para verificar la instalación de las mesas, la entrega del material electoral y el cumplimiento de las normas que prohíben propaganda política dentro o cerca de los locales.

“Vamos a supervisar que haya una debida instalación de mesas, que se cuente con todo el material de votación y que no exista propaganda electoral que busque influir en el voto de los ciudadanos”, señaló Sarayasi.

APOYO A POBLACIÓN VULNERABLE

Otro grupo de voluntarios estará enfocado en la promoción de derechos, con especial atención a adultos mayores, personas con discapacidad, madres gestantes y ciudadanos de pueblos indígenas.

En la región Arequipa se inscribieron 656 comisionados supervisores y 285 voluntarios de promoción de derechos, quienes estarán identificados con chalecos institucionales para atender cualquier incidencia durante el proceso electoral.