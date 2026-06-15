Un nuevo caso de robo a vivienda se registró en el distrito de Cerro Colorado, en Arequipa. Delincuentes aprovecharon que los propietarios de un inmueble ubicado en la asociación Monserrat se encontraban fuera de la ciudad para ingresar y apoderarse de dinero en efectivo y diversos bienes de valor.

Según la denuncia presentada en la Comisaría de Ciudad Municipal, los sujetos sustrajeron aproximadamente S/ 5 mil en efectivo, además de una computadora, un televisor y otros objetos cuyo valor total aún no ha sido determinado.

El hecho fue descubierto cuando los dueños retornaron a su vivienda y encontraron evidencias de que la puerta principal había sido violentada.

Ladrones forzaron la puerta para ingresar

De acuerdo con las primeras investigaciones, los delincuentes utilizaron herramientas para palanquear la estructura y forzar la chapa de ingreso.

Una vez dentro del inmueble, revisaron las habitaciones y seleccionaron los bienes de mayor valor antes de abandonar el lugar.

Los agraviados indicaron que los delincuentes actuaron sin ser advertidos por vecinos de la zona.

Policía investiga posible participación de una banda

Efectivos policiales realizan las diligencias correspondientes para identificar a los responsables y determinar cómo se produjo el ingreso al inmueble.

Las autoridades no descartan que el hecho esté relacionado con una organización dedicada al robo de viviendas en distintos sectores de Cerro Colorado.

Los agentes recopilan indicios y revisan información que permita establecer la identidad de los autores del delito.

Vecinos expresan preocupación por incremento de robos

El caso se suma a otro robo reportado recientemente en la urbanización Peruarbo, también en el distrito de Cerro Colorado.

En aquella oportunidad, delincuentes llegaron a bordo de un vehículo e ingresaron a una vivienda para sustraer equipos valorizados en aproximadamente S/ 15 mil.

Ante estos hechos, vecinos de distintos sectores del distrito solicitaron una mayor presencia policial y el fortalecimiento de los patrullajes de Serenazgo para prevenir nuevos delitos.