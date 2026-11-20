La participación de trabajadores de salud en unas olimpiadas deportivas de la Red de Salud Camaná-Caravelí generó cuestionamientos por la presunta ausencia de médicos y otros profesionales que debían cumplir sus turnos en establecimientos de la provincia de Caravelí. La denuncia señala que pacientes de diferentes distritos habrían tenido dificultades para recibir atención mientras se desarrollaba la actividad deportiva en Camaná.

Uno de los casos fue reportado en el distrito de Bella Unión. José Rojas, presidente del CLAS Acarí, denunció que el médico Mauricio Lazo, quien debía atender durante el turno de la mañana del jueves 19 de noviembre, no se encontraba en el puesto de salud. La situación motivó que acudiera a la Comisaría de Bella Unión para solicitar una constatación policial.

El documento policial dejó constancia de que el médico no estaba en el establecimiento al momento de la verificación. Sin embargo, durante las diligencias, la encargada de Recursos Humanos informó que el profesional tenía permiso para viajar a Camaná y que habría presentado su papeleta de salida. También manifestó que la atención al público se desarrollaba con normalidad.

Rojas cuestionó esta explicación y señaló que, al comunicarse con la gerencia de la Microred de Acarí para consultar por la ausencia del médico, le indicaron que se estaban realizando las olimpiadas deportivas en Camaná. Asimismo, denunció que durante el turno de la tarde tampoco habría estado presente la obstetra Dayana Valdivia, quien tenía programado atender a los pacientes.

Pero los cuestionamientos no se limitarían a Bella Unión. Según el presidente del CLAS Acarí, también se recibieron reclamos por presuntas ausencias de personal médico, asistencial, técnico y administrativo en establecimientos de Chala, Acarí, Caravelí y otros distritos de la provincia.

Ante esta situación, Rojas anunció que se prepara un memorial para solicitar la intervención de las autoridades regionales de salud y exigir explicaciones sobre las autorizaciones otorgadas al personal que habría dejado sus puestos de trabajo para participar en las actividades deportivas.

El principal cuestionamiento está dirigido a la organización de las olimpiadas y a las medidas que habría adoptado la Red de Salud para garantizar la atención de los pacientes.

Según Rojas, la realización de actividades deportivas institucionales no debería afectar la atención de la población. Pidió a la Gerencia de Salud investigar y dar respuestas claras.