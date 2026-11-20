El allanamiento a las instalaciones de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), en San Isidro, no ha interrumpido las labores de la institución. Así lo aseguró Carlos Cueva, superintendente adjunto de Regulación Jurídica, quien afirmó que las actividades continúan tanto de manera presencial como virtual.

La diligencia fiscal se enmarca en la investigación contra la presunta organización criminal “Los Herméticos del Caudal”. Sobre este caso, Cueva confirmó que dos trabajadores de la entidad están comprendidos en las pesquisas, junto con otras personas. Ambos recibieron las notificaciones en sus domicilios el día anterior, según explicó.

Frente a las actuaciones del Ministerio Público, el funcionario sostuvo que la SBS ya había remitido miles de folios con información solicitada meses atrás.

También descartó irregularidades en el proceder de la institución y sus trabajadores, y aseguró que seguirán proporcionando los documentos que requieran las autoridades.

Sin embargo, evitó pronunciarse sobre las posibles responsabilidades de los investigados o los detalles de la hipótesis fiscal. Argumentó que el proceso tiene carácter reservado y que corresponde esperar los resultados de las diligencias. Los funcionarios involucrados, precisó, cuentan con defensa judicial propia.