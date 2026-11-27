Un derrumbe de rocas registrado la mañana de este viernes 27 de noviembre restringió el tránsito vehicular en la vía principal del sector Huaca-Piuca, en el distrito de Río Grande, provincia de Condesuyos, región Arequipa.

La interrupción de esta vía también restringe la conexión con la zona de Alto Molino que limita con el distrito de Mariano Nicolás Valcárcel donde se encuentra el centro minero Secocha.

La emergencia ocurrió aproximadamente a las 06:00 horas, cuando una gran cantidad de piedras y material rocoso cayó sobre la carretera y obstaculizó la circulación de los vehículos que utilizan esta ruta.

De acuerdo con el reporte del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Arequipa, material rocoso quedó acumulado sobre la carretera, impidiendo el tránsito vehicular y dificultando el desplazamiento de las personas que necesitan movilizarse por este sector.

Derrumbe de rocas restringe el tránsito en carretera del distrito de Río Grande, en Condesuyos

La situación también representa un peligro para los peatones que intentan cruzar la zona afectada. La vía presenta tramos estrechos y colinda con un abismo que conduce hacia el río, por lo que cualquier intento de atravesar el derrumbe podría terminar en una caída de graves consecuencias.

Ante esta situación, Provías Nacional y la Junta de Usuarios de Huaca coordinan las acciones para retirar las rocas y liberar la vía. Sin embargo, todavía se desconoce el tiempo que tomará limpiar la carretera.

Mientras se atiende la emergencia, se recomienda a los conductores asumir precauciones, respetar las indicaciones del personal encargado y evitar acercarse al tramo afectado.