Derrumbe impide el tránsito entre Quechualla y Cotahuasi en La Unión

Un derrumbe de rocas ocurrido este miércoles al promediar el mediodía interrumpió parcialmente el tránsito en el sector de Puca Puca, ubicado en el distrito de Quechualla en la provincia de La Unión. La emergencia comprometió parte de la carretera que une esta jurisdicción con el distrito de Cotahuasi, impidiendo el desplazamiento vehicular en la zona.

De acuerdo con el reporte emitido por el Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Arequipa, el desprendimiento de tierra dañó aproximadamente 30 metros de la vía principal, dejando restringido el paso de unidades de transporte mientras se evalúa la magnitud de los daños.

Según la oficina de Gestión de Riesgos del Distrito de Quechualla, el derrumbe no causó daños personales. Sin embargo, conductores y pobladores de la zona no pueden trasladarse por esta ruta.

El personal realiza la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), con el fin de determinar las acciones inmediatas que permitan rehabilitar la vía y restablecer el tránsito.

Mientras tanto, el COER Arequipa mantiene el monitoreo constante de la emergencia y coordina con las autoridades locales las medidas de respuesta ante posibles nuevos incidentes, considerando que la zona presenta constantes desprendimientos de rocas debido a las condiciones geográficas del sector.