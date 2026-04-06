Gracias a las cámaras de seguridad y testimonios, agentes de la Divincri desarticularon la presunta banda criminal “Los Lechuceros de Alto Selva Alegre”, dedicada al hurto agravado de autopartes. La intervención se realizó dentro del plazo de flagrancia delictiva en el distrito de Paucarpata, tras un operativo ejecutado por el Área de Investigaciones de Robos.

El caso ocurrió aproximadamente las 3:00 horas de la madrugada del sábado 4 de abril, cuando un ciudadano denunció el robo de la memoria, tacómetro y consola de su vehículo Hyundai i10, el cual se encontraba estacionado en el distrito de Alto Selva Alegre.

Durante las investigaciones, el personal policial accedió a registros de cámaras de videovigilancia que permitieron establecer la participación de un vehículo de color blanco, cuya placa presentaba dígitos parcialmente visibles. Lo que permitió reconstruir la ruta de desplazamiento de los sospechosos y determinar el modo de operación empleado para cometer el delito y facilitar la fuga.

A partir de esta información, y con el apoyo de denuncias, los agentes ubicaron la unidad vehicular implicada, la cual era utilizada como medio logístico por los presuntos delincuentes.

La intervención se llevó a cabo en el pasaje Huancayo, en el pueblo joven Miguel Grau, zona B del distrito de Paucarpata, donde fueron detenidos Miguel Ángel Mamani Huancollo (23) y Jhon Mitchel Choquepata Mendoza (44). Ambos se encontraban a bordo del vehículo sospechoso al momento de la intervención policial.

En el operativo también se procedió a la incautación del automóvil utilizado presuntamente para cometer el ilícito, así como de tres equipos celulares que serán sometidos a peritaje con el fin de obtener mayores elementos de prueba sobre la posible participación de los intervenidos en otros hechos delictivos.

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