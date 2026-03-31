Para junio del presente año se debe concretar la firma del contrato de endeudamiento con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a través del Banco Mundial para ejecutar el proyecto del Corredor Turístico Arequipa - Colca, así lo informó la viceministra de Turismo, Aracely Laca Ramos.

La funcionaria llegó a Arequipa para participar de la entrega del reconocimiento al Centro de Innovación Productiva e Innovación Tecnológica (CITE) La Qara, en el distrito de Sachaca, lugar donde brindó detalles sobre el proyecto turístico.

“Tenemos estas semanas un trabajo con ellos (MEF) y luego viene el desembolso”, sostuvo sobre los avances del proyecto, no obstante, se estima que recién en junio, antes del cambio de gestión se pueda concretar la suscripción del desembolso.

“De estos 33 proyectos de inversión pública que conforman el Corredor Colca no todo es turístico, hay componentes de transportes, hay componente de saneamiento, de vivienda”, acotó.

Es necesario recordar que según la aprobación de la viabilidad del programa multisectorial representa una inversión total de 330 millones 884 mil soles y que tiene como objetivo central, mejorar la calidad de los servicios turísticos e infraestructura y las condiciones de los sitios del patrimonio natural y cultural para aumentar la actividad turística sostenible.

La ejecución de los proyectos estará a cargo del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), que asumirá la responsabilidad de elaborar los expedientes técnicos y construir las obras de los 33 proyectos que componen la cartera final de inversión.

Laca Ramos añadió que el año pasado se firmaron 5 convenios con alcaldes de municipios involucrados en el Corredor. De otro lado, señaló que de faltar algún paso para llegar al desembolso, sería un tema meramente técnico, logístico.

Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo el paquete de inversión en los 33 proyectos se desglosa así:

1. Componente Turístico (9 proyectos)

Este componente se enfoca en la mejora directa de la experiencia del visitante y la infraestructura de 19 recursos turísticos, incluyendo:

Sitios Emblemáticos: Mirador de la Cruz del Cóndor, Complejo Arqueológico de Uyo Uyo, Anfiteatro de Occolle, Tumbas de Shininea, Castillos Encantados de Callalli, Ventana del Colca, Cuevas de Mollepunko, Geiser de Pinchollo, Mirador de Patapampa.

Pueblos y Nodos Turísticos: Pueblo de Sibayo, Pueblo de Yanque, Pueblo La Calera, Pueblo de Chivay.

Recursos Naturales y Vías: Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca (Laguna Salinas), Catarata de Corontorio o Capua, Hornos de Cal, Mirador de Coipata, Sitio Arqueológico Fortaleza del Chimpa y Volcán Nicholson.

2. Proyectos de Recuperación de Templos (10 proyectos)

Se incluyen diez proyectos destinados a la recuperación y rehabilitación de templos históricos ubicados a lo largo del Valle del Colca, las cuales colapsaron por los sismos.

3. Proyectos de Conectividad y Acceso (7 proyectos de Transporte)

Para mejorar la accesibilidad a los recursos turísticos y la transitabilidad de la población:

Mejoramiento de cinco carreteras vecinales.

Mejoramiento de dos vías urbanas clave.

4. Proyectos de Servicios Básicos y Entorno (7 proyectos)

Se asegura la sostenibilidad de la inversión mediante la mejora de los servicios públicos esenciales:

Saneamiento (5 proyectos): Mejoramiento de sistemas de agua potable rural, alcantarillado y plantas de tratamiento de aguas residuales en varios centros poblados del corredor.

Salud (1 proyecto): Mejoramiento del Puesto de Salud del distrito de Yura.

Ambiente (1 proyecto): Recuperación de los servicios ecosistémicos del Bosque de Quenuas del volcán Pichu Pichu.

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