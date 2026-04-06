Cientos de ciudadanos forman largas colas y muestran escenas de desesperación en las sedes del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) en Arequipa, a pocos días de las elecciones generales del 12 de abril, debido a la demora en la entrega del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Desde la madrugada de hoy, miles de personas acudieron a la sede central ubicada en la calle San Juan de Dios con la esperanza de recoger el documento indispensable para sufragar. Sin embargo, conforme a la llegada y la distribución de tickets para la atención, luego de una espera de 6 horas, aún no recogen el documento, porque las largas filas rodean toda la manzana.

Entre los afectados se encuentran personas con discapacidad, gestantes, y ciudadanos con bebés en brazos, quienes permanecen por horas para obtener el DNI, único documento válido para ejercer el derecho al voto.

La situación generó malestar entre la población, que denunció desorden en las filas. Algunos usuarios señalaron que hay personas que estarían vendiendo puestos en la cola, mientras que otros se aprovechan de la distracción para ingresar sin respetar el orden.

Estos hechos causaron malestares en los ciudadanos quienes empezaron a gritar y cuestionaron al Reniec por la limitada atención, indicando que solo avanza la ventanilla preferencial con mayor fluidez, mientras que el resto de usuarios permanece estancado.

Cabe recordar que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) dispuso que los ciudadanos con DNI vencido votarán en estos comicios. No obstante, quienes hayan perdido el documento o hayan sido víctimas de robo no podrán cumplir con su deber cívico si no cuentan con el DNI físico.

Frente a esta situación, el Reniec informó que continuará atendiendo incluso el mismo día de las elecciones, el 12 de abril, exclusivamente para la entrega de documentos. Sin embargo, recomendó a los ciudadanos verificar previamente si su DNI se encuentra listo para recojo a través de su plataforma digital, a fin de evitar mayores contratiempos.

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