Los desfiles escolares por el 205.° aniversario de la Independencia del Perú se realizarán una única fecha, el jueves 10 de julio, con los colegios de los siete distritos de Arequipa que corresponden de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Arequipa Sur. La actividad reunirá a instituciones educativas de cada jurisdicción en diferentes avenidas desde las primeras horas de la mañana.

En el distrito de Alto Selva Alegre, el desfile se desarrollará en la cuadra 9 de la avenida Arequipa, a partir de las 8:30 horas.

En Miraflores, los escolares desfilarán desde las 8:00 horas en la cuadra 3 de la avenida Unión, mientras que en Mariano Melgar la actividad se llevará a cabo en la avenida Lima, desde las 8:30 horas.

Por su parte, en Paucarpata, el desfile iniciará a las 9:00 horas en la avenida Kennedy, a dos cuadras de la sede del Gobierno Regional de Arequipa.

La programación también incluye a José Luis Bustamante y Rivero, donde el recorrido será en la avenida de la Cultura desde las 8:00 horas. En Hunter, la actividad tendrá lugar en la avenida San Miguel de Piura, a la misma hora.

Finalmente, en Socabaya, el desfile se realizará en la avenida Independencia, en el sector de Ciudad Mi Trabajo, desde las 8:00 horas.

Los ganadores en primer y segundo lugar participarán en la Gran Parada Militar que se realizará el 25 de julio en la Av. Independencia.

La UGEL Arequipa Sur invitó a la comunidad educativa y a la población a participar de estas actividades cívicas por Fiestas Patrias, que congregarán a estudiantes, docentes y autoridades de cada distrito.