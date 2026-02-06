Una adulta mayor fue intervenida y detenida por personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) cuando intentaba ingresar un teléfono celular al penal de Socabaya, en Arequipa, pese a que este tipo de objetos se encuentra prohibido dentro de los establecimientos penitenciarios.

Según el reporte oficial del INPE, la mujer fue identificada como Marcela Valer Avelino. Durante el control de seguridad, se detectó que el equipo móvil se encontraba oculto dentro de la carcasa de su celular y escondido entre sus prendas de vestir.

De acuerdo con la información proporcionada por la intervenida al personal de seguridad, el teléfono estaba destinado a un familiar que se encuentra recluido en el pabellón 4 del penal.

Tras el hallazgo, el hecho fue puesto en conocimiento de la Fiscalía y de la Policía Nacional, a fin de que se inicien las investigaciones correspondientes y se continúe con el debido proceso de investigación y proceso judicial.

