La Policía Nacional desarticuló la presunta banda denominada “Los lechuceros de Camaná” y detuvo a cuatro personas presuntamente implicadas en el delito contra la salud pública, en la modalidad de tráfico ilícito de drogas, a través de la microcomercialización, tras una operación por personal del área Antidrogas de la DIVINCRI Arequipa.

La intervención se realizó la noche del jueves 15 de enero, aproximadamente a las 23:30 horas, en inmediaciones de la avenida Córdova, frente al pasaje Torres, en el sector Los Ángeles, provincia de Camaná.

Los detenidos fueron identificados como: Osmar Clark Llerena Briceño, Mirko Rony Fabian Granda, Miguel Ángel Nieto Torres y Luis Miguel Alfaro Canales. Durante el registro personal, los efectivos encontraron droga, dinero en efectivo y teléfonos celulares.

A Osmar Clark Llerena Briceño se le incautaron ocho ketes con presunto alcaloide de cocaína y un celular. En tanto, a Luis Miguel Alfaro Canales se le encontró una cajetilla de cigarrillos con presunta marihuana, en 31 envoltorios tipo paco con alcaloide de cocaína, dinero en efectivo y un teléfono móvil.

Miguel Ángel Nieto Torres tenía en sus pertenencias seis pacos de presunta PBC, un envoltorio con aparente marihuana y dinero. Mientras que a Mirko Rony Fabian Granda se le halló una mochila que contenía 22 pacos de presunto alcaloide de cocaína.

Asimismo, durante el registro del lugar donde se encontraban los intervenidos, la Policía halló cinco bolsas plásticas ocultas en distintos puntos, las cuales contenían un total de 518 pacos adicionales de presunta pasta básica de cocaína. Posteriormente, se efectuó un registro domiciliario, sin encontrarse evidencias relevantes para la investigación.

En total, los efectivos decomisaron 586 pacos de PBC y dos envoltorios de marihuana. La investigación concluyó a las 07:40 horas de esta mañana del 16 de enero de 2026, procediéndose al internamiento de los detenidos.