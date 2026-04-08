Un ciudadano de nacionalidad brasileña fue intervenido en la ciudad de Arequipa por agentes de la Policía Nacional, tras hacerse pasar como un oficial de la institución.

El hecho ocurrió alrededor de las 7:00 de esta mañana, durante un patrullaje preventivo realizado a la altura de la cuarta cuadra de la avenida Ramón Castilla, sector de Acequia Alta, en el distrito de Cayma

Los efectivos se desplazaban por las inmediaciones de la agencia del Banco de la Nación ubicada en la zona, cuando fueron alertados sobre la presencia de un hombre que se identificaba como policía.

Al ser intervenido, el sujeto fue identificado como Francisco Dos Prazeres Neto (24), de nacionalidad brasileña. Según el reporte policial, el joven afirmaba ser teniente de la Policía Nacional del Perú y portaba implementos que reforzaban su falsa identidad, como porta “sheriff”, un portachip, un porta grilletes con un grillete de seguridad, dos llaves y una manopla metálica de color verde militar.

Estos elementos levantaron sospechas entre los agentes, quienes procedieron a su detención inmediata al evidenciar que no pertenecía a la Policía. Posteriormente, fue trasladado a la comisaría de Acequia Alta donde es investigado por el presunto delito de usurpación de funciones.

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