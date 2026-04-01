Detienen a cuatro personas por presunta invasión de terrenos en Uchumayo

Benigno Andía Pérez (55), alias “gato”; Demetrio Encalada Cáceres (62), alias “Emilio”; César Lalangui Arista (26) y Robinson Ventimilla Ochavano (31), alias “Charapo”, fueron detenidos por agentes de la División de Investigación Criminal, luego de ser sindicados de integrar la presunta banda criminal denominada “Los Terribles Topos de la Pampa La Estrella de Ampaca”.

La intervención de los investigados se realizó la tarde del último lunes al interior de un terreno de cerca de cinco mil metros cuadrados ubicado en Irrigación El Cural, lote 1,302 - 12 Pampa La Estrella, Ampaca, en el distrito de Uchumayo, en Arequipa.

La captura se produjo en flagrancia tras la denuncia que interpuso Walter Yimmi Quispe Huiso, quien acusó a los cuatro varones de haber invadido el predio de su propiedad que está cercado con sillares.

Tras la intervención policial, los detenidos fueron trasladados primero al Instituto de Medicina Legal para su reconocimiento médico de ley y tras ello fueron derivados a la sede policial de Seguridad del Estado donde se realizarán las investigaciones en su contra por los presuntos delitos de usurpación agravada y daños a la propiedad.

A los cuatro varones se les incautaron celulares y una considerable suma de 8 mil soles en efectivo.

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