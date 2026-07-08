Un docente de danza del colegio Micaela Bastidas fue detenido por la Policía Nacional tras ser denunciado por el presunto delito de tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos sin consentimiento.

El profesor fue identificado como Johan Fernández, quien fue detenido por efectivos de la comisaría Alto Misti del distrito de Paucarpata luego de que se presentara la denuncia en su contra.

Tras la intervención, el profesor fue trasladado a la dependencia policial, donde permanece mientras se realizan las diligencias correspondientes y se recaban los elementos de prueba que permitan esclarecer los hechos.

El caso fue comunicado al Ministerio Público, que dirigirá las investigaciones para determinar las responsabilidades que correspondan.