Detienen a hombre por acosar a una menor y realizar actos sexuales en Majes

Un hombre de 56 años fue detenido ayer en Majes, en el distrito de El Pedregal, provincia de Caylloma luego de ser señalado por una menor de edad y una adulta mayor por presuntos actos de acoso y de connotación sexual ocurridos en el sector conocido como El Bosque.

Según la Policía, la menor habría sido perseguida por el sujeto y, al sentirse en peligro, ingresó a un local comercial para pedir ayuda. Además, una adulta mayor denunció que un hombre ingresó a su tienda, quien habría realizado actos de connotación sexual y además la habría amenazó.

Tras recibir la alerta, los efectivos de la Comisaría de El Pedregal, con apoyo de la DIVOPUS Caylloma, iniciaron la búsqueda del sospechoso durante un operativo realizado en distintos sectores de Ciudad Majes.

El hombre fue ubicado e intervenido poco después. Las agraviadas lo habrían reconocido como el presunto autor de los hechos. La Policía informó además que el intervenido presentaba síntomas de ebriedad.

El detenido fue trasladado a la SEINCRI de la Comisaría de El Pedregal, donde permanece mientras se realizan las investigaciones por los presuntos delitos contra la libertad, en agravio de la menor y la adulta mayor.