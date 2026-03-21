La Policía desarticuló la presunta banda criminal “Los rapaces de Arequipa”, dedicada a la presunta extorsión bajo la modalidad de crédito “gota a gota”, durante un operativo realizado en el distrito de Miraflores, en Arequipa.

La intervención fue ejecutada por agentes del Área de Emergencia Motorizada “Los Halcones”, quienes, mientras realizaban patrullaje por las inmediaciones del mercado Feria del Altiplano, recibieron denuncias de comerciantes sobre personas que exigían pagos bajo amenazas.

Con la información proporcionada, los efectivos desplegaron un operativo que permitió ubicar e intervenir a dos presuntos integrantes de la organización, quienes fueron reconocidos por la víctima. Se trata de Jhon Jairo David Suárez (43), alias “Crespo”, y Kennya Zharick Peñate Escobar, alias “Kenya”.

Durante la intervención, la Policía incautó un vehículo menor, equipos celulares, dinero en efectivo y otros objetos que serían utilizados en las actividades ilícitas.

VIDEO