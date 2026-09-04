Un hombre de 34 años, conocido con el alias de “Killer”, fue detenido por la Policía como presunto implicado en la muerte de una joven de 26 años, cuyo cuerpo fue encontrado calcinado el pasado 1 de septiembre cerca del ingreso al sector de San Juan de Miraflores, en el distrito de Huanuhuanu, provincia de Caravelí.

El intervenido fue identificado con las iniciales R. B. A. J. y es investigado por el presunto delito de feminicidio. La detención se produjo durante la madrugada del 2 de septiembre, luego de las diligencias realizadas por agentes de la Depincri Camaná para establecer quién estaría detrás de la muerte.

Según la información policial, durante las investigaciones surgieron indicios que vincularían preliminarmente al detenido con la víctima. También se conoció de una presunta relación conflictiva entre ambos y de posibles amenazas de muerte previas. Estos datos todavía son materia de investigación y deberán ser corroborados por las autoridades.

Con la información reunida, los agentes ubicaron al sospechoso en un inmueble del anexo El Pozo, donde fue intervenido. Durante el operativo también se incautó un teléfono celular que, tras ser lacrado, quedó a disposición de las autoridades para las pericias correspondientes.

El contenido del equipo telefónico podría aportar información sobre los últimos contactos y comunicaciones de la víctima y del investigado, por lo que será analizado en el marco de las diligencias que desarrolla la Policía en coordinación con el Ministerio Público.