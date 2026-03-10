Agentes de la unidad de Secuestros de la División de Investigación Criminal (DIVINCRI) de Arequipa desarticularon la presunta banda criminal denominada “Los Finos de Sachaca”, acusada de participar en el secuestro, robo de 4 mil soles con celulares y posterior extorsión contra un empresario en la ciudad de Arequipa.

La captura de la banda ocurrió la tarde del 7 de marzo, luego de que los detectives realizaran diversas diligencias que permitieron identificar y detener a tres de los cinco presuntos integrantes de esta organización delictiva.

R. J. E. (22), alias “Yanaquel”, señalado como cabecilla y presunto autor intelectual; R. B. K. (28), alias “Ruver”, quien habría participado directamente en el secuestro y robo; y A. E. F. (25), alias “Esmirna”, sindicada como la mujer que captaba a las víctimas mediante la modalidad conocida como “pepeo”, fueron los capturados el fin de semana, la policía mantiene en reserva su identidad debido a que aún falta ubicar a por lo menos otros dos implicados.

SECUESTRO Y EXTORSIÓN

De acuerdo con la investigación policial, la tarde del viernes 6 de marzo, la víctima, Julio K. T. (38), se contactó con “Esmirna” y se citaron por inmediaciones de plataforma Comercial Andrés Avelino Cáceres, en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero. Acudieron a un local nocturno donde, según la hipótesis policial, lo habría adormecido para facilitar el accionar de la banda.

Posteriormente, el hombre fue interceptado por cuatro sujetos encapuchados que se movilizaban en una camioneta de color negra. Los delincuentes lo privaron de su libertad y lo trasladaron hasta una zona descampada en el distrito de Yura, donde lo golpearon y lo obligaron a revelar las claves de sus cuentas bancarias.

Según la víctima, los hampones le sustrajeron 4 mil soles, además de dos teléfonos celulares y prendas de vestir. Sin embargo, el hecho no terminó allí. Tras liberarlo el sábado por la mañana, los secuestradores continuaron contactándolo a través de WhatsApp desde su mismo celular, para exigirle el pago de 50 mil soles a cambio de no atentar contra su vida ni la de su familia.

El agraviado, aterrorizado, hizo la denuncia ante los detectives de Secuestros. El número de celular de la mujer fue clave. Los policías se contactaron con “Esmirna”, la citaron y así fue capturada. Ella brindó la identidad de algunos de sus cómplices, facilitando su captura.

Durante el operativo policial también se incautaron tres teléfonos celulares que serían utilizados en las actividades ilícitasde la banda. La Fiscalía obtuvo la detención Judicial de los involucrados por 15 días, periodo durante el cual se continuarán las diligencias para esclarecer completamente los hechos y determinar la participación de otros posibles integrantes de esta banda criminal. La Policía no descarta que “Los Finos de Sachaca” estén vinculados a otros delitos similares registrados en la ciudad.

VIDEO