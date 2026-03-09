Una vendedora de desayunos vivía atemorizada desde hace cuatro meses luego de solicitar un préstamo informal de 400 soles a presuntos prestamistas que operaban bajo la modalidad conocida como “gota a gota”. La situación terminó este sábado cuando agentes de la comisaría PNP Mariscal Castilla intervinieron a varones que presuntamente integraban la banda criminal denominada “los gota a gota de Pachacútec”.

Según la denuncia de la agraviada, todo comenzó cuando necesitaba dinero para continuar con su pequeño negocio de venta de desayunos. Ante la falta de acceso a un préstamo formal, aceptó el ofrecimiento de los prestamistas, quienes le entregaron 400 soles con la condición de que pagara 15 soles diarios hasta cancelar la deuda.

Durante las primeras semanas, la comerciante cumplió con los pagos diarios; sin embargo, con el paso del tiempo su situación económica empeoró y dejó de pagar hace aproximadamente dos meses. Desde entonces, los presuntos prestamistas habrían comenzado a presionarla constantemente para que cancelara el dinero.

De acuerdo con la versión de la víctima, acudían reiteradamente a su puesto de trabajo para exigir el pago del préstamo, lo que generó temor en la mujer, quien temía posibles represalias si no cumplía con lo exigido.

Este fin de semana, los presuntos cobradores regresaron al lugar para exigir el dinero pendiente. En ese momento, agentes policiales que realizaban patrullaje por la zona detectaron la situación y procedieron a intervenirlos.

Los sujetos se desplazaban a bordo de una motocicleta lineal marca Nexus de color rojo, vehículo que presuntamente utilizaban para movilizarse y realizar el cobro de los préstamos informales a distintos comerciantes. Tras la intervención, ambos fueron trasladados a las instalaciones de la comisaría PNP Mariscal Castilla para continuar con las diligencias correspondientes y determinar su responsabilidad en los hechos denunciados.

Los detenidos son investigados por la presunta comisión del delito de extorsión en la modalidad de préstamos “gota a gota”, además de un presunto delito contra la salud pública relacionado con tráfico ilícito de drogas.

Agentes de la Policía solicitaron denunciar a miembros que realizan préstamos bajo la modalidad de gota a gota para evitar extorsiones.

VIDEO RECOMENDADO