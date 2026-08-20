Detienen a mujer en Arequipa, requisitoriada por robo en Juliaca

Una mujer de 27 años, sobre quien pesaba una requisitoria vigente por el presunto delito de hurto agravado, fue capturada en Arequipa por agentes de la División de Investigación Criminal (Divincri) en el distrito de Alto Selva Alegre.

La captura estuvo a cargo de agentes de la Sección de Inteligencia de la Divincri Arequipa, quienes realizaban acciones para ubicar a personas consideradas de interés policial y con órdenes de captura vigentes.

La detenida fue identificada como Maryori Manrique Talavera. Al verificar sus datos en el sistema policial, los agentes confirmaron que registraba una requisitoria vigente por hurto agravado, solicitada por el Juzgado Penal Unipersonal de Juliaca, en la provincia de San Román, Puno.

Según la información policial, Manrique Talavera estaría vinculada a la banda denominada “Las Terribles de Juliaca”, cuyos integrantes serían mujeres que presuntamente se dedican al robo de productos en centros comerciales y supermercados.

La intervenida fue puesta a disposición de la Policía e informada al Poder Judicial, así como a la Fiscalía para continuar con las diligencias correspondientes y determinar su situación legal.

La Policía continúa con las acciones de búsqueda de personas requisitoriadas que, según sus investigaciones, estarían vinculadas con hechos delictivos cometidos en Arequipa y otras ciudades del sur del país.