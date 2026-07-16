Dos primos fueron detenidos por agentes de la Policía de Alta Tecnología por la presunta posesión y fabricación de pornografía infantil, uno de los implicados habría aprovechado su última relación de convivencia para obtener material íntimo de su hijastra a quien, además, habría sometido sexualmente.

Con la orden de detención y allanamiento expedida por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, los agentes especializados ingresaron la mañana de ayer a la vivienda ubicada en la calle Abancay N.° 302, de la urbanización Apurímac, en el distrito de Alto Selva Alegre, inmueble en el que, además, funciona un consultorio odontológico.

Allí fueron detenidos Freddy Villanueva Manchego y Frank Manchego Revilla, este último es el dueño del centro de atención.

DENUNCIA POR ABUSO SEXUAL

De acuerdo con la investigación realizada por la Fiscalía, Freddy Villanueva tuvo una relación de convivencia con la madre de una menor de edad y en ese contexto registró imágenes íntimas de su hijastra que posteriormente habría almacenado y conservado en un disco duro externo de su propiedad.

En febrero del año pasado, la madre de la menor utilizó dicho dispositivo para guardar información del colegio de su hija y, al revisar el disco, encontró carpetas que contenían imágenes sexuales de su hija. Tras el hallazgo, la menor reveló a su madre que incluso habría sido víctima de agresiones sexuales por parte del investigado, hechos que motivaron la inmediata denuncia y el inicio de las investigaciones.

Durante las diligencias realizadas en la vivienda, las autoridades sorprendieron a Frank Manchego Revilla quien también tenía material pornográfico infantil en su poder, lo que motivó su inmediata captura por flagrancia delictiva.

Los primos fueron trasladados a la unidad especializada de la PNP de Alta Tecnología donde permanecerán detenidos mientras son investigados por la presunta fabricación y posesión de material de explotación sexual infantil.