Detienen a tres presuntos estafadores con transferencia por S/1.740 en Arequipa

Tres hombres fueron detenidos ayer por la Policía luego de que presuntamente engañaron a un repartidor de gas con una falsa constancia de transferencia bancaria por S/1.740. Con este comprobante habrían conseguido 12 balones de gas sin realizar el pago real.

La intervención estuvo a cargo de agentes de la Comisaría PNP Characato, quienes actuaron tras recibir la denuncia del repartidor. Según la información policial, los sospechosos serían integrantes de la banda denominada “Los Gaseros de Arequipa” y son investigados por el delito de estafa agravada.

El repartidor había entregado los 12 balones de gas luego de recibir una constancia que aparentaba acreditar el depósito del dinero. Sin embargo, al verificar la operación, advirtió que el pago nunca se había realizado y comunicó el hecho a la Policía.

Los agentes realizaron el seguimiento del pedido y ubicaron a los sospechosos en la avenida Goyeneche, cuando trasladaban los balones de gas. Los tres fueron intervenidos en flagrancia.

Durante el operativo, la Policía también incautó el vehículo utilizado para transportar los balones. Los detenidos y los bienes recuperados fueron puestos a disposición de las autoridades para continuar con las investigaciones y determinar su responsabilidad en el presunto delito.