Momentos de tensión vivieron los vecinos de la urbanización La Aurora, en el cercado de Arequipa, luego de la explosión de un artefacto en la puerta de una vivienda ubicada en la manzana D, a espaldas del estadio de la UNSA. El hecho ocurrió minutos después de la medianoche de hoy.

Aunque no se registraron personas heridas, el fuerte estruendo despertó a los residentes y activó las alarmas de varios vehículos estacionados en la vía pública.

Las cámaras de seguridad captaron a un hombre vestido con ropa oscura, gorra y mascarilla acercándose caminando hasta la vivienda. Las imágenes muestran que el sujeto dejó el objeto en la puerta del inmueble y se retiró a pie. Segundos después, al producirse la detonación, huyó corriendo para evitar ser alcanzado por la explosión.

Hombre llegó a pie y se retiró corriendo para no ser alcanzado por la explosión en el Cercado de Arequipa (Foto: GEC)

Agentes de la División de Investigación Criminal (Divincri) permanecen en el lugar para iniciar las diligencias e identificar a los responsables.

De acuerdo con las primeras investigaciones policiales, el artefacto utilizado sería un producto pirotécnico de alta potencia, aunque esta hipótesis aún deberá ser confirmada mediante las pericias correspondientes.

Hasta el momento se desconoce el móvil del atentado. Los efectivos investigan si los propietarios de la vivienda recibieron amenazas previas o eran víctimas de algún tipo de extorsión.

Según los vecinos, en el inmueble solo residen dos adultos mayores que subsisten con su pensión de jubilación. La Divincri continúa recopilando imágenes de videovigilancia y testimonios de los vecinos para esclarecer las circunstancias del hecho e identificar al responsable de la detonación.