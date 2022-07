La profesora Teodora Llamoca, a la que sus alumnos y amigos llaman con cariño Rosita, lleva enseñando 36 años Ciencia y Tecnología, entre otros cursos, de manera admirable y con total compromiso. Correo conversó con ella a propósito del pronto Día del Maestro.

¿Cómo eligió el camino de la docencia? Gracias a una profesora de Química, quien me enseñó en la secundaria. Por ella aprendí la tabla periódica, símbolos y valencias desde el segundo año de secundaria.

¿Cuántos años lleva educando? Sin darme cuenta educo desde hace 36 años. Ser profesora me dio la oportunidad de conocer Kuntur Huachana, donde nacen los cóndores, Laulico, Apurímac y los Aka Tancas de de José María Arguedas, donde el terrorismo me hizo arrastrarme por suelos estando embarazada de mi hijo, porque supuestamente ingresaban los tucos. Muchos recuerdos lindos, tristes, conocer la tierra del sol naciente y de la mamacha del Carmen Paucartambo, Cusco, y de mi tierra Arequipa, los camarones del río de Piuca, los kinbaletes que muelen el mineral de oro, los restos de los huaquedores al pie de los cerros donde estaba mi centro educativo, de las aguas benditas de las caleras en Caylloma, sus geiseres de Pinchollo, sus kayacs en el río, sus tumbas, su iglesia con su segunda María Angola, y tantos sitios que mi memoria no quiere olvidar, hasta llegar a mi escuela donde comenzaron mis estudios. Hasta hoy, que sigo siendo profesora de secundaria.

¿Cuál es su especialidad o cursos que imparte? Estudié Bioquímicas y enseño Ciencia y Tecnología en 3ero, 4to y 5to de secundaria, con cierta dificultad en el laboratorio por materiales vencidos y renovación de equipos en la institución donde laboro.

¿Cómo sobrellevó la pandemia? Con esta pandemia, cambió mi forma de trabajo, un esfuerzo económico y personal, aprender las diversas herramientas y poder trabajar en la virtualidad, no era suficiente con los cursos de Perú Educa, aunque no todos los estudiantes podían ingresar al Meet, pero si al WhatsApp.

¿Cómo celebrará el Día del Maestro? Para mí el Día del Maestro es todos los días que tengo que celebrar tratando de lograr las competencias y capacidades en todos mis estudiantes, a ellos debo mi profesión, los que me dan mucha alegría cuando los veo triunfando en la vida, en sus hogares, y mucha tristeza, cuando están inmersos en problemas.

¿Qué le diría a los alumnos como un consejo para su vida? A mis queridos estudiantes que no desaprovechen la oportunidad que les brindan sus padres, tíos, hermanos o familiares al darles educación, ya que varios jóvenes dejan sus hogares en provincias por estar en la ciudad y deben trabajar y estudiar. En esta pandemia, varios quedaron huérfanos, los que deben ser apoyados por el estado, que les prometió bonos.