Un teléfono celular escondido dentro de una sandalia y acompañado por un mensaje que decía “Te quiero, papá” fue descubierto por personal de seguridad del Inpe durante el control de ingreso al penal de varones de Socabaya, en Arequipa.

La intervención ocurrió la mañana de ayer, cuando las agentes penitenciarias revisaron a Katherine Guevara Rayo. Al pasar el detector de metales por su calzado, el dispositivo emitió una alerta en la sandalia izquierda.

Tras efectuar una inspección más detallada, el personal de seguridad encontró un celular envuelto en papel aluminio y oculto en una cavidad acondicionada en la plantilla. Junto al aparato se encontró el mensaje alusivo a la celebración por el día del padre: “Feliz día, te quiero papá”.

Día del Padre: Celular había sido acondicionado en un celular para ingresr al penal de varones en Arequipa (Foto: INPE)

La visitante tenía previsto reunirse con su hermano Meisel Palacios Rayo, quien permanece recluido en el pabellón 5, dentro del programa Devida, y cumple una sentencia por el delito de robo agravado.

Las autoridades penitenciarias comunicaron el hallazgo a la Fiscalía de Flagrancia de Paucarpata, a cargo del fiscal Albert Aldonate Molina, y a la Comisaría de Socabaya.

DROGA EN PENAL DE CAMANÁ

En otra intervención, agentes del penal de Pucchún en Camaná, procedieron con la incautación de una sustancia prohibida. El hecho se produjo cerca de las 10:58 horas, cuando Maribel Zamudio Márquez mostró nerviosismo durante la revisión corporal.

Mujer confesó que llevaba droga para su esposo en el penal de Camaná (Foto: INPE)

La mujer terminó confesando que llevaba en sus partes íntimas un envoltorio de forma ovoide, el cual retiró por sus propios medios. La mujer iba a visitar a su esposo, Rigoberto Sihuinta Machaca.

El personal penitenciario informó del caso a la Comisaría de Pucchún y a la Fiscalía de turno para identificar la sustancia y continuar con las diligencias correspondientes.