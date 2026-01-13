Hoy es el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, una fecha que tiene como objetivo visibilizar uno de los trastornos mentales más comunes. Es una enfermedad silenciosa, pero afecta la forma en que las personas actúan, piensan y sienten en su vida cotidiana.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la depresión representa una de las principales cargas para los sistemas de salud de cada país. Una muestra de esta realidad, es el reporte del Centro de Salud Mental Moisés Heresi que, precisa el incremento de atenciones en Psiquiatría en un 18% durante el 2025. Las atenciones aumentaron de 4 mil 115 en el 2024 a 4 mil 837 en 2025.

En el servicio de Psicología, las atenciones aumentaron en el mismo periodo de tiempo, de 3 mil 840 a 4 mil 340 atenciones, lo que significa una diferencia de 13% más.

Debido a esta demanda, el establecimiento Moisés Heresi amplió su equipo médico a ocho psiquiatras en consultorio externo, distribuidos en turnos de mañana y tarde de 7:00 a. m. a 7:00 p. m., con el fin de atender a mayor número de personas y reducir los de tiempos de espera. Asimismo, en Psicología se extendieron los horarios de atención de 7:00 a. m. a 4:00 p. m., de esta forma se habilitó cuatro consultorios activos.

La importancia de esta fecha es sensibilizar a la población para romper los estigmas y fomentar la detección temprana de la depresión. El desconocimiento, el temor a las críticas y la minimización de los síntomas pueden agravar la salud mental de quienes padecen esta enfermedad silenciosa.

La tristeza persistente, la pérdida de interés en las actividades diarias, el aislamiento social, las alteraciones del sueño o la alimentación, lo problemas de concentración, la falta de energía, son algunos síntomas de la depresión. El impacto de este trastorno afecta las relaciones personales, el desempeño académico o laboral, el bienestar emocional, la calidad de vida, entre otros.

